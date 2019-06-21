Araklı'nın ardından Yomra'da sel ve heyelan

Hafta içinde etkisini gösteren ve şiddetiyle sel ve heyelanlara yol açan Trabzon'un Araklı ilçesindeki felaket, Yomra'da da baş gösterdi.

Şiddetli yağışların etkisiyle bölgede de sel meydana gelirken, Yomra-Özdil karayolu Taşboğazı mevkiinde yolda yaşanan çökme ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

YOL ÇÖKTÜ

Trabzon Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trabzon için ’sarı alarm’ vermesinin ardından bir açıklama yaparak ilçe ilçe sel ve şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından Yomra ilçesinde şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Demirciler Deresi’nde bir evin heyelan nedeniyle yıkıldığı bilgisi geldi.

Bölgeye çok sayıda UMKE, AKUT ve AFAD ekibi gönderilirken, bölgedeki şiddetli yağış sonrası Yomra Deresi’nin debisi şiddetli yağış sonrası arttı. Yine Yomra-Özdil karayolu Taşboğazı mevkiinde yolda yaşanan çökme ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.