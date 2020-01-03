Aralık ayında 211 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çataklı toplantıda, 2019'da terörle mücadele rakamlarını da açıkladı.

1694 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

2019 yılında, 1694 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Çataklı, bu teröristlerden 483'ünün ölü, 695'inin sağ, 5'inin yaralı ele geçirildiğini ve 511'inin ise teslim olduğunu bildirdi.

149 SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

1694 teröristi içinde, Terörden Arananlar listesinde 13 kırmızı, 8 mavi, 2 yeşil, 19 turuncu, 92 gri kategoride ve 15 liste dışı olmak üzere 149 sözde üst düzey teröristin de yer aldığını açıkladı.

KALEM KALEM İMHA EDİLEN SIĞINAK VE MÜHİMMAT

Çataklı, yapılan operasyonlarda bin 512 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 1667 silah (967'si ağır), 1125 el bombası, 45,8 ton patlayıcı madde (3.3 tonu plastik patlayıcı), 662 EYP/mayının imha edildiğini aktaran Çataklı, 314 bin 484 muhtelif mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini verdi.

2019'UN SON AYI

Çataklı, "Aralık ayında yeşil, turuncu ve gri kategorideki 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si ölü, 116'sı sağ/yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 75'i de teslim oldu. Kasım ayında 141 olan etkisiz terörist sayısında yüzde 50 artış sağlandı." dedi.