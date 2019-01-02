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Aralık ayının en iyi android telefonları açıklandı

AnTuTu, Aralık 2018'in en iyi performans gösteren android telefonları listesini puanlarıyla beraber yayınladı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 16:17..
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Android telefonlara çeşitli testler uygulayarak, bu testlerin sonucunda telefonlara puan veren AnTuTu, geçtiğimiz aralık ayında en iyi performans gösteren telefonların puanlarını açıkladı. AnTuTu'nun yayınladığı listede, gerçekten ilginç sonuçlar yer alıyor.

antutu

ZİRVEDE NUBIA VAR

Listenin ilk sırasında 320.464 puan alan Nubia Red Magic Mars adlı akıllı telefon bulunuyor. Snapdragon 845 işlemcisini 10GB RAM ile buluşturan telefon, gerçekten güçlü özellikleriyle listenin ilk sırasına yerleşti. İkinci sırayı ise 309.130 puanla Huawei Mate 20 aldı. Huawei'nin birçok telefonunun listede yer aldığını görüyoruz. Şirketin son çıkardığı telefonlara baktığımızda bu sonuç hiç de şaşırtıcı değil.

ANTUTU

Telefonların, AnTuTu'dan yüksek puanlar alabilmeleri için sadece üstün özellikler barındırması yetmiyor, ayrıca bu özelliklerin nasıl bir performans göstereceği de oldukça önemli.

Yeni yılda, üst düzey özelliklere sahip birçok akıllı telefon karşımıza çıkacak. Bu telefonların göstereceği performanslar ve alacağı puanlar, bu listeyi bir hayli karıştırabilir. AnTuTu bir sonraki listeyi ocak ayının sonunda yayınlayacak.



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