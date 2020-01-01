Aralık DEAŞ operasyonları: 333 gözaltı

Emniyet güçlerinin yurt içinde ve yurt dıışında terör örgütleriyle etkili mücadelesi sürüyor.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

ARLIK AYINDA BİLANÇO

Aralık ayında, polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi başarılı çalışmalarla engelledi.

333 DEAŞ'LI YAKALANDI

Geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 333 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılanlardan 38'i tutuklandı. Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.