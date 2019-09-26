taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6816
Euro
6.2344
Altın
1509.01
Borsa
102618.41
Gram Altın
275.701
Bitcoin
47930.57

Aramco'ya yapılan saldırı sonra S.Arabistan toparlandı

S.Arabistan enerjide yeniden iç talebi karşılayacak seviyeye yaklaştı.

AA | 26.09.2019 - 05:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5.7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkenin ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı sonrasında yeniden iç talebi karşılayacak üretim kapasitesine yaklaştıklarını duyurdu.

Selman, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, etan gazında iç talebin günlük 940 milyon metreküp olduğunu, üretimin ise günlük 900 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.

"NE KADAR GÜVENİLİR OLDUĞUMUZU KANITLADIK"

Enerji Bakanı, Suudi Arabistan'ın şu ana kadar istisnai bir başarı gösterdiğini ve bu bağlamda da küresel pazardaki enerji tedarikçisi olarak güvenilirliğini kanıtladığını vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

72
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

37
Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

8
İzmir'de bir işçiye tır çarptı

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

7
Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

15
Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

5
Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir