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Aranan 2 hükümlü hırsız evlerindeki gardıroptan çıktı

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halise T. (30) ile aynı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan arkadaşı Emre A. (33) polisten kaçamadı.

DHA | 11.03.2019 - 17:44..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Halise T. ve Emre A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GARDIROBA SAKLANAN HIRSIZLAR YAKAYI ELE VERDİ

İki hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşadığı belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, ikinci kattaki yatak odasında bulunan gardırobun kapağını açınca, gizli bölme olduğunu gördü.

Aranan 2 hükümlü hırsız evlerindeki gardıroptan çıktı

TUTUKLANDILAR

Gizli bölmenin de kapağını açan polis, Halise T. ve Emre A.'yı saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan ikili, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aranan 2 hükümlü hırsız evlerindeki gardıroptan çıktı

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