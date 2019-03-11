Aranan 2 hükümlü hırsız evlerindeki gardıroptan çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Halise T. ve Emre A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
GARDIROBA SAKLANAN HIRSIZLAR YAKAYI ELE VERDİ
İki hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşadığı belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, ikinci kattaki yatak odasında bulunan gardırobun kapağını açınca, gizli bölme olduğunu gördü.
TUTUKLANDILAR
Gizli bölmenin de kapağını açan polis, Halise T. ve Emre A.'yı saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan ikili, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.