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Aranan suçlu pencereden kaçamadı

Bursa'da birçok suçtan aranması bulunan şüpheli, iftar vakti yapılan baskında evin penceresinden kaçarken yakalandı.

İHA | 22.05.2019 - 10:37..
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Hakkında 23 suçtan yakalama kararı bulunan ve 5 yıldır aranan Tahsin A.’nın, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Çakıryenice Mahallesi'nde baba evinde olduğu ihbarının gelmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri, iftar saatinde şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.

Aranan suçlu pencereden kaçamadı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Eve yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin şahsın babasına arama kararını okuduğu esnada Tahsin A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Pencerenin altında konuşlanan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın tehdit, dolandırıcılık, basit yakalama, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından çok sayıda cezası olduğu öğrenildi.

Aranan suçlu pencereden kaçamadı

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