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Aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis tarafından aranan şüpheli, evinde vücudunun bir kısmı köpekler tarafından yenilmiş halde ölü bulundu.

İHA | 28.01.2020 - 18:45..
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Kütahya'da vatandaşlar tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Maruf Mahallesindeki bir evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çürümüş ve bir kısmını da mahalledeki başıboş köpeklerin yediği belirlenen cesedin, kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle polis tarafından aranan 68 yaşındaki Mehmet Ey'e ait olduğu tespit edildi.

Aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi

6 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Yaklaşık 5-6 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ey'in 2018 yılında cezaevinden çıktığı ve polis tarafından başka bir suçtan daha arandığı belirtildi. Ey'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi

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