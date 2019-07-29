Arananlar listesindeki 238 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonları devam ediyor.

ÖDÜLLÜ 238 TERÖRİST EX

Bu kapsamda arananlar listesinde yer alan 238 terörist etkisiz hale getirildi.

Listeden düşen teröristlerin başlarına konan ödül tutarı ise toplamda yaklaşık 175 milyon lirayı buldu.

2015 yılı Ekim ayından itibaren ‘ödül yönetmeliği’ kapsamında aranan teröristler, hazırlanan internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Aranan teröristlerin isimleri önem sıralarına göre kırmızı, mavi yeşil, turuncu ve gri listelerde yayınlanıyor.

İHBAR EDENE DE ÖDÜL VAR

Bu listelerde bulunan teröristlerin ihbar edilmesi durumunda ise derecelerine göre 4 milyon liradan-300 bin liraya kadar ödül veriliyor.

Bu rakamın ekonomik anlamı ise yaklaşık 175 milyon lira olarak ortaya çıkıyor. Bu teröristlerden bazıları ihbar, bazıları ise askeri müdahale yoluyla etkisiz hale getirildi.

4 milyon lira ödülle aranan ve FETÖ terör örgütü elebaşı Fethulllah Gülen’in de aralarında bulunduğu kırmızı listedeki teröristlerden, bugüne kadar 16’sı etkisiz hale getirildi.

1,5 milyon lira ödülle aranan mavi listede yine bugüne kadar 15 terörist etkisiz hale getirilirken; 1 milyon lira ödüllü yeşil listede 26 terörist, 600 bin lira ödülle aranan teröristlerin yer aldığı turuncu listede 26 ve 300 bin lira ödülle gri listede aranan teröristlerden ise 155’i etkisiz hale getirildi.

Terörist ihbarları; yurt genelinde 155 polis, 156 jandarma ve 140 Alo Terör İhbar hatlarına da yapılabiliyor.