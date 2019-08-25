taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Aranan zanlı tuvalet penceresine sıkışmış halde yakalandı

Kayseri'de evine baskın düzenleyen polisten kaçmak isteyen zanlı, tuvaletin havalandırma penceresine çıksa da yakalanmaktan kurtulamadı.

DHA | 25.08.2019 - 19:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KALDIĞI EVE BASKIN

Ekipler, Osman Y.'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda kaldığını belirledi. Bunun üzerine, apartmana giden ekipler Osman Y.'nin kaldığı giriş kattaki eve baskın düzenledi.

TUTUKLANDI

Baskından kaçmak isteyen Osman Y., tuvalette bulunan küçük havalandırma penceresine çıktı. Ancak buradan geçemeyip, sıkışan Osman Y., polis tarafından yakalandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Osman Y., sevk edildiği adliyede tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Aranan zanlı tuvalet penceresine sıkışmış halde yakalandı

Aranan zanlı tuvalet penceresine sıkışmış halde yakalandı

Aranan zanlı tuvalet penceresine sıkışmış halde yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

350
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

146
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

302
Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

169
Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

188
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

153
Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

322
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir