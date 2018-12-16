Arap Birliği Batı Şeria için olağanüstü toplanıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliği’nin, Filistin Devleti’nin, İsrail’in Filistin halkına ve yönetimine yönelik arttırdığı gerilimi görüşmek üzere daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma talebini onayladığını belirtti.

Maliki, Filistin Devleti’nin Arap Birliği’ne, İsrail’in Batı Şeria’da yükselttiği gerilim, Brezilya ile Avustralya’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararlarına ilişkin bir dizi tasarı ve tavsiye sunacağını kaydetti.

BARI ŞERİA'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu.

6 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İlk olarak geçen hafta pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.