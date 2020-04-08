Arap Birliği: İsrail, koronavirüsü ilhak için kullanıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile telefonda görüştü.

İkilinin görüşmesinde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etmek için salgını fırsata çevirmesi ele alındı.

"KORONAYI, DOĞU KUDÜS'Ü İLHAK İÇİN KULLANIYORLAR"

Birliğin açıklamasında, "İsrail, koronavirüsle mücadelede küresel boyuttaki olağanüstü hali, yerleşim birimlerini genişletmek ve özellikle Doğu Kudüs ve çevresinde 'de facto' bir durumu dayatmak için kullanıyor." ifadesine yer verildi.

İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının ilhak planını uygulamaya kalkmasının "ateşle oynama" ve dünyanın tüm enerjisini salgınla mücadeleye vermesi gerektiği bir zamanda "ortalığı karıştırma" anlamına geleceği belirtildi.

GANTZ İLE NETANYAHU İLHAK KONUSUNDA ANLAŞTI

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazartesi günü, ülkede kurulması beklenen "birlik hükümeti" müzakereleri çerçevesinde Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.