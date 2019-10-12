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Arap Birliği Türkiye'yi yine kınadı

Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda teröristleri vuruyor; sesi Arap Birliği'nden geliyor.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 15:10..
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Arap Birliği Türkiye'yi yine kınadı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Türkiye'ye tepkiler gelmeye devam ediyor

Yemen'de S.Arabistan ile BAE'lerinin soykırımına ses çıkaramayan Arap Birliği, Türkiye'nin YPG'li teröristleri temizlemek için başlattığı harekatı kıyım olarak nitelendirdi.

"İŞGAL" DEDİLER

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "İşgal ve Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN SİLAH DESTEĞİ

Öte yandan, İsrailli yetkililer de YPG'li teröristlere Türkiye'ye karşı kullanmak için silah desteği verebileceklerini açıkladı.

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