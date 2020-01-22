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Arap Birliği'den Türkiye'ye Libya kınaması

Arap Birliği, Türkiye’nin müdahalesiyle Libya’nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabileceğini söyleyerek, Türkiye'yi kınadı.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 15:44..
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Arap Birliği'den Türkiye'ye Libya kınaması

Libya krizinin siyasi çözümü için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da aralarında bulunduğu liderler, Berlin’de bir araya gelmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması için çok kritik bir hamleye imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat sonrası ilk tepki, yine Arap Birliği'nden gelmişti.

Arap Birliği'den Türkiye'ye Libya kınaması

TÜRKİYE'YE TEHDİT

Berlin’de düzenlenen Libya konferansıyla ilgili konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’ye üstü kapalı tehditte bulundu.

Mısır’da bir televizyon programına katılan Gayt, Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin’de düzenlenen uluslararası konferans ve Türkiye’nin Libya’daki politikalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Arap Birliği'den Türkiye'ye Libya kınaması

Gayt, Türkiye’nin Libya müdahalesinin, ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.

YAPTIRIM İSTEDİLER

Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara’nın yaptıklarını reddettiğini öne süren Gayt, Türkiye’nin görüşü konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu, Ankara’nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsettiğini ifade etti.

Konferanstan çıkan belgenin 55 maddeyi içerdiğine işaret eden Gayt, herkesin bu maddeleri uygulama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Tüm ülkelerin Libya’nın iç işlerine karışmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Gayt, “Almanya, başta Avrupa Birliği ve Arap Birliği olmak üzere Libya’yla ilgilenen tüm tarafların katılması gerektiğini belirtti. Almanya, ayrıca Mısır’ın, Libya’yla olan sınırılar ve o sınırları ülkede bulunan çok sayıdaki terör milislerden korumak için davet edilmesi gerektiğini de gördü.” dedi.

Uluslararası anlaşmaları reddeden ve onlara uymayan herkese yaptırım uygulanacağını söyleyen Gayt, tüm tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönme konusunda anlaştığını belirtti.

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