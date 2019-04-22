taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.823
Euro
6.5442
Altın
1278.69
Borsa
96861.42
Gram Altın
239.403

Arap Birliği'nde Filistin halkının hakları vurgulandı

Arap Dışişleri Bakanları, Filistin halkının hakkına riayet etmeyen her türlü barış planını reddettiklerini açıkladı.

AA | 22.04.2019 - 04:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Arap Birliği'nde Filistin halkının hakları vurgulandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, Filistin halkının hakkına riayet etmeyen her türlü barış planına karşı olunduğu belirtildi.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına işaret edilerek, "Bu gibi planlar, direnişçi Filistin halkının meşru haklarını vermeden Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlamayacak." denilen bildiride, söz konusu haklar 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması, mültecilerin geri dönmesi, zararların tazmin edilmesi, Arap Barış Girişimi'nin uygulanması ve esirlerin serbest bırakılması olarak sayıldı.

"EN KISA ZAMANDA SEÇİMLER YAPILSIN"

Bildiride ayrıca Filistinli gruplara, ulusal uzlaşıyı bir an önce tesis etme, hükümetin Gazze'de sorumluluğunu üstlenmesini sağlama ve mümkün olan en kısa zamanda seçimler yapma çağrısında bulunuldu.

Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları Filistin'in talebi üzerine Filistin'deki son gelişmeleri ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere toplanmış, toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katılmıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

55
Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı

13
AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

17
Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

4
Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

1
Yaylada kar nedeniyle mahsur kaldılar

Yaylada kar nedeniyle mahsur kaldılar

0
Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir