Arap Birliği'nden 'İsrail'i durdurun' çağrısı

İsrail her yıl geleneksel hale getirdiği Filistin'e yönelik "Ramazan bombardımanını" bu yıl da sürdürüyor. Özellikle son günlerde artış gösteren füzeli saldırılarda aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit edildi.

Filistin'e yönelik bu katliamlar, "kınamaları" dışında hiçbir icraati bulunmayan Arap Birliği'ni harekete geçirdi...

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği) ve dünyadaki insan hakları komisyonlarına yapılan çağrıda, Filistin halkına himaye sağlanması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlanması istendi.

Açıklamada, Filistin halkına himaye konusunda gerekli mesuliyetin alınması çağrısında da bulunuldu.

FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILAR

Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 7'ye yükselmişti. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıkmıştı.