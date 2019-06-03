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Arap Birliği'nden Mescid-i Aksa baskınına kınama

Arap Birliği, İsrailli fanatik yahudilerin Mescid-i Aksa'yı basmasını ve itikaftakilere saldırmasını kınadıklarını açıkladı.

AA | 03.06.2019 - 04:30..
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Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliğinden yapılan açıklamada, işgal kuvvetlerinin sıkı güvenliği altında Mescid-i Aksa'nın basılması, tepki gösteren cemaate göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi ve içeride itikaf yapanların darbedilmesinin kınandığı belirtildi.

Arap Birliği'nden Mescid-i Aksa baskınına kınama

İSRAİL'E KINAMA

Aksa'nın Yahudileştirilmesi planının bu baskınla teyit edildiği kaydedilen açıklamada, yeni bir emrivaki oluşturularak Mescit ve ramazan ayının hürmetine karşı açık bir ihlal gerçekleştirildiği ifade edildi. Binden fazla fanatik Yahudi, dün sabah İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti.

Arap Birliği'nden Mescid-i Aksa baskınına kınama

İsrail polisi, baskına tepki gösteren Aksa'daki Müslüman cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuş, itikaf ibadetini yerine getirenleri darbetmişti.

Arap Birliği'nden Mescid-i Aksa baskınına kınama

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