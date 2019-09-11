taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7689
Euro
6.3762
Altın
1491.72
Borsa
101212.91
Gram Altın
276.373
Bitcoin
58456.33

Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasına kınama geldi.

AA | 11.09.2019 - 03:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

KINAMAK İÇİN TOPLANDILAR

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail'e "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasının ardından, Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklaması tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirilerek kınandı.

SORUMSUZ YASA DIŞI VE TEHLİKELİ

Bu yaklaşımın barış sürecindeki herhangi bir ilerleme şansını azaltacağı ve tüm temelleri yok edeceği vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu saldırgan açıklamalarının takipçisi olunacağı ve bu tek taraflı politikaya karşı koymak için gerekli tüm yasal önlemlerin alınması için çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirilen söz konusu vaatlerin, sonuçları ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

105
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

97
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

71
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

7
Yürüme engelli adamı dövdüler

Yürüme engelli adamı dövdüler

7
Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

6
Rusya'da ip cambazlarından rekor kıran gösteri

Rusya'da ip cambazlarından rekor kıran gösteri

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir