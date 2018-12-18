taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3406
Euro
6.0738
Altın
1249.41
Borsa
91074.11
Gram Altın
214.582

Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: Kınıyoruz

Türkiye’nin Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini açıklayan Arap Birliği, TSK’nın saldırılarını kınadı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 23:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: Kınıyoruz

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Mahmud Afifi yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Irak sınırları içerisinde gerçekleştirdiği hava saldırılarını, Irak’ın egemenliğini ihlal olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Irak’a yönelik egemenlik ihlali uygulamalarını kabul etmediklerini söyleyen Afifi, atılacak adımların uluslararası hukuka, komşu ülke ilişkilerine uygun olması gerektiğini belirtti.

Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması: Kınıyoruz

İLK KINAMA DEĞİL

Afifi, daha önce de defalarca Türkiye’nin Irak’ın egemenlik hakkını ihlal etmesini kınadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a protesto notası vermişti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin PKK'ye yönelik olarak yaptığı operasyonlarda hava sahasını ihlâl ettiği gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlâl etmesini ve can ve mal kaybına yol açan bazı bölgeleri hedef almasını kınıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konut projelerinde yabancı yatırımcılar azaldı

Konut projelerinde yabancı yatırımcılar azaldı

0
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

0
Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

0
Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir