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Arap ülkeleri savaşlara 900 milyar dolar harcadı

Petrol'ün verdiği zenginlikle büyük gelir etseler de, dünyanın en kötü gelir dağılımı Arap ülkelerine ait.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 07:07..
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Arap ülkeleri savaşlara 900 milyar dolar harcadı

Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin, Kuveyt ziyaretinde, Arap ülkelerinin zararının, 2010-2018 yıllarında yaşanan savaşlar sonucu yaşanan yıkım ve kaçırılan kalkınma fırsatları nedeniyle 900 milyar dolar olduğunu söyledi.

Muhyiddin, Arap Baharı olarak gelişen süreçte 2011'de Suriye, Libya ve Yemen'de çıkan silahlı mücadelelerin bu ülkelerin ekonomilerini yıkıma uğrattığını hatırlattı.

DÜNYANIN EN KÖTÜ GELİR DAĞILIMI ARAPLARA AİT

Dünyanın en kötü gelir dağılımının, Arap ülkelerine ait olduğuna dikkati çeken Muhyiddin, ülkelerdeki yüzde 10'luk kesimin, milli gelirin yüzde 60'ını elinde tuttuğunu, buna karşılık bu oranın Avrupa ülkelerinde yüzde 45 olduğunu belirtti.
Muhyiddin, Dünya Bankası olarak, 2019 ve 2020'de petrol varil fiyatının 69 ile 74 dolar arasında olmasını beklediklerini dile getirdi.

Arap ülkeleri savaşlara 900 milyar dolar harcadı

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