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Arap ülkelerinin genelinde yarın ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin ve Ürdün'de ramazan yarın başlıyor.

AA |
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Arap ülkelerinin genelinde yarın ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkeme'nin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine, cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin ve Ürdün'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun yarın tutulacağı bildirildi.

UMMAN'DA CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Öte yandan Umman'da ramazan ayının ilk gününün cumartesi başlayacağı açıklandı.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

IRAK'TA FARKLILIK VAR

Irak'ta ise ramazan ayının başlangıç tarihi konusunda iki farklı açıklama yapıldı.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edildi.

Buna karşılık Irak Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, dün başkent Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını duyurmuştu.

Mısır, Lübnan ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

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