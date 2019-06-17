Arapapıştı Kanyonu bu yaz da dolu dolu

Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu’nda görmek isteyeceğin 2 nokta var. Birincisi tekne turlarının yapıldığı iskele, ikincisi ise Instagram'da gırla paylaşılan o muhteşem manzara. Adından bir dünya harikası olarak söz ettiren bu havza, son zamanlarda hem sosyal medyada hem de turistler arasında epey bir moda.

Doğa sporları ve kampseverlere harikulade bir mekan. Nasıl gidilir, ne yapılır, ne ne kadardır diye sen sormadan, biz pratik bir rehber hazırladık.

AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA SINIRINDA MUHTEŞEM BİR MANZARA

Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilk etapta bir tekneyle başlatılan tekne turları, bugün talep yüzünden epey artmış. Artan turist sayısının bölgedeki ticari hayatı da canlandırdığını tahmin etmek zor değil. Yeni bir turizm rotası olarak acentalar da kanyon için kampayalara başladı bile. 3 ilin sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu bu yaz da tıklım tıklım doldu.

ADI "ARAP ŞAŞIRDI" ANLAMINA GELİYOR

Arapapıştı Kanyonu’nun bir diğer adı da İnceğiz Kanyonu. Arapapıştı kelimesi burasıyla ilgili anlatılan hikâyelerden ileri geliyor. Arap istilasında araplar, buraya gelince çok şaşırırlar ve geçmeyi başaramazlar. Arapların çok şaşırması manasına gelen Arapapıştı kelimesi de o zamanlardan kalmaymış.





REZERVASYONSUZ GİTMEYİN: TEKNE TURU 2 SAAT SÜRÜYOR

Kanyonu belediyenin gezi tekneleri ile gezmek, yapılacakların başında geliyor. Tekne gezisi yaklaşık 2 saat sürüyor (1 saat gidiş 1 saat dönüş şeklinde) ve teknelerde tuvalet yok. Tuvalet, yiyecek, içecek ihtiyacınızı giderip tekneye binmenizde fayda var. Hafta sonları için gitmeden 2-3 gün önce, hafta içi için ise 1-2 saat önce arayıp randevu alın.

Çok fazla tarihi eser göreceğiz diye beklenti içine girmeyin. Sadece bir kaya mezarını açık ve net görebiliyorsunuz. Tekneyle gezerken etrafınızda uçuşan balıkçıl kuşları ve karabataklar size eşlik eder. Hafta sonu rezervasyonsuz giderseniz yoğunluğun gazabına uğrarsınız. Tekne turu yapmadan dönmek de olacak iş değil.

Kanyon’un mesire yeri veya tesisleri için herhangi bir giriş ücreti yok. Ancak kanyonu gezmek için ihtiyacınız olan tekneler ücretli.

Arapapıştı'ya giden teknelerin yanaştığı yerde belediyenin bir gişesi var. Gişede bir de kanyonun krokisi var. O kroki üzerine de kanyon içinde gezi yapan teknelerin rotaları çizilmiş ve kanyonun içeriden çekilmiş muhteşem fotoğrafları mevcut.

ULAŞIM

Aydın Merkez – Arapapıştı Kanyonu arası yaklaşık 95 km. İzmir’den Arapapıştı Kanyonu’na araçla gitmek için en doğru rota Aydın Otobanı üzerinden Sultanhisar veya Nazilli’ye ulaşarak gitmek.

MEŞHUR SEYİR TERASI

Araba ile dar dağ yollarında tepelere tırmanıyorsunuz ve sonunda manzara noktasına ulaşıyorsunuz. Araçtan inice kayaların üzerinde birkaç dakika yürümeniz gerekiyor. Yükseklik korkusu olanlar için önermem fakat manzara Instagram'da en az bin beğeniyi hak ediyor.



