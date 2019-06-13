Suudi Arabistan'ın "hacı adaylarına yönelik engellemeleri", Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan Kabe maketi etrafında yapılan temsili tavaf ile protesto edildi.

AB'NİN ÖNÜNDE TAVAF

Çeşitli Müslüman ülkelerden 20 civarında gösterici, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda kurdukları Kabe maketi etrafında temsili tavaf gerçekleştirdi.

Arapların tavaflı protestosu VİDEO



"İBADET HAKKINI ENGELLEYEMEZ"

Gösteriyi organize eden "Al Haramain Watch" isimli sivil toplum örgütü üyesi Muhammed Farah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki göstericiler Suudi Arabistan politikalarına muhalif çeşitli Arap ülke vatandaşlarından oluşuyor. Muhalif olduğumuzdan dolayı hacca girişimiz engelleniyor. Hac, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a değil tüm Müslümanlara ait. Bazı Müslümanların ibadet hakkını engellemeye hakları yok." ifadelerini kullandı.



