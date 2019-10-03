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Araştırmacılar, orman yangınlarını önlemek için sıvı geliştirdi

Araştırmacılar, orman yangınlarının önüne geçebilmek için, jel benzeri yeni bir sıvı geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 11:30..
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Stanford araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir sıvı, orman yangınlarının görülme sıklığını ve şiddetini büyük ölçüde azaltabilir. Jel benzeri sıvı, bitki örtüsünü daha dayanıklı hale getirerek, yangının şiddetini azaltabiliyor. Söz konusu sıvı, hava koşulları ne olursa olsun dirençli kalarak, büyük şiddetteki bir yangının önüne geçebiliyor.

ÇEVREYE ZARAR VERMİYOR

Araştırmacılar, şimdiye kadar uzun ömürlü ve çevreye zarar vermeyen malzemelerin mevcut olmadığını, ancak yeni geliştirilen sıvı ile artık bu sorunun ortadan kalktığını belirtiyor.

Araştırmacılar, orman yangınlarını önlemek için sıvı geliştirdi

Yangın söndürme işlemi, genellikle söndürücü ve geciktirici sıvıların etrafında dönüyor. Söndürme ekipleri, genellikle su taşıyanj jeller ve çocuk bezlerinde bulunan süper emici polimerler gibi bastırıcılar kullanarak yangını önlemeye çalışıyor. Ancak bu jellerin içine giren su, buharlaşarak, söndürücü maddenin etkinliğini yitirmesine neden oluyor.

Araştırmacıların geliştirdiği selüloz bazlı jel benzeri bir sıvı ise; rüzgar, yağmur ve diğer çevresel faktörlerden etkilenmiyor ve bitki örtüsüne tamamen yapışarak yangını önlemeye çalışıyor.

Bilim insanları, çeşitli geliştirmeler yaptıktan sonra, yangın riski olan bölgeleri belirleyerek, söz konusu sıvıyı bitki örtüsüne uygulayacak.

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Araştırmacılar, orman yangınlarını önlemek için sıvı geliştirdi

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