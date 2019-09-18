Araştırmacılar, şu ana kadarki en büyük nötron yıldızını keşfetti

ABD'li astronomlar, Batı Virginia'da bulunan Green Bank Teleskobu ile yaptıkları gözlemler sırasında, J0740+6620 adı verilen en büyük kütleli nötron yıldızını ortaya çıkardı. Keşfedilen nötron yıldızı, adeta fizik kurallarına meydan okuyor. Yıldız, Güneş'ten 2.17 kat daha büyük olmasına rağmen, yalnızca 24 kilometre çap uzunluğa sahip. Nötron yıldızının bu derece yoğun bir kütleye sahip olması, bilim insanlarını oldukça şaşırttı.

Yarıçapları itibarıyla evrenin en küçükleri olarak nitelendirilen nötron yıldızları, süpernova olarak patladıktan sonra kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor. Genellikle milisaniye ile saniye arasında değişen, çok düzenli aralıklarla ışıma atımları gözlenen nötron yıldızları, "pulsarlar" olarak adlandırılıyor.

Yeni keşfedilen nötron yıldızının, ulaşılabilecek maksimum kütleye sahip olduğunu belirten bilim insanları, bir nötron yıldızının daha ağır olması durumunda, kendi içine çökerek kara delik oluşturabileceğini ifade etti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.