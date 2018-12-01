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Araştırmalara göre reddedilmek kalp kırıyor

Reddedildiğini hissetmenin, mecaz anlamda olduğu gibi gerçek anlamda da kalbi “kırdığı” ortaya çıktı. Hollanda’da yapılan araştırma Amerikan “Psychology Today” dergisinde de yayımlandı.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 17:24..
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Hollanda’daki Amsterdam ve Leiden üniversitelerinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, toplum tarafından reddedilmenin kalp atışını yavaşlattığını gösterdi.

Araştırmalara göre reddedilmek kalp kırıyor

18-25 YAŞ ARASINDAKİLERDE DENENDİ

Araştırmacılar, 18-25 yaş arasındaki öğrencilere, başka öğrencilerin fotoğraflarını gösterdi ve ilk izlenimlerini sordu. Kalp ritmini ölçmek için öğrencilere kablolar bağlandı. Daha sonra gönüllülere fotoğraflarının beğenilip beğenilmediği bildirildi.

Araştırmalara göre reddedilmek kalp kırıyor

ÖĞRENCİLER BEĞENMEYİNCE NABIZ YAVAŞLADI

Diğer öğrenciler tarafından beğenilmediğini öğrenen öğrencilerin nabzının yavaşladığı görüldü. Bu yavaşlamayı “kalp kırılması” olarak niteleyen bilim adamları, sonuçların dışlanmanın fiziksel sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmalara göre reddedilmek kalp kırıyor

Araştırma, Amerikan “Psychology Today” dergisinde yayımlandı.

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