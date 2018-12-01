Araştırmalara göre reddedilmek kalp kırıyor

Hollanda’daki Amsterdam ve Leiden üniversitelerinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, toplum tarafından reddedilmenin kalp atışını yavaşlattığını gösterdi.

18-25 YAŞ ARASINDAKİLERDE DENENDİ

Araştırmacılar, 18-25 yaş arasındaki öğrencilere, başka öğrencilerin fotoğraflarını gösterdi ve ilk izlenimlerini sordu. Kalp ritmini ölçmek için öğrencilere kablolar bağlandı. Daha sonra gönüllülere fotoğraflarının beğenilip beğenilmediği bildirildi.

ÖĞRENCİLER BEĞENMEYİNCE NABIZ YAVAŞLADI

Diğer öğrenciler tarafından beğenilmediğini öğrenen öğrencilerin nabzının yavaşladığı görüldü. Bu yavaşlamayı “kalp kırılması” olarak niteleyen bilim adamları, sonuçların dışlanmanın fiziksel sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırma, Amerikan “Psychology Today” dergisinde yayımlandı.