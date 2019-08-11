Araştırmaya göre Samsung, iPhone’dan daha hızlı veri indiriyor

Akıllı telefon üreticileri yıllardır birbirleriyle rekabet içerisinde ve her geçen gün yeni teknolojiler üreterek birbirlerine göndermeler yapıyorlar. Peki indirme hızı söz konusu olduğunda hangi üretici diğerlerine göre daha hızlı telefonlar üretiyor? OpenSignal tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Samsung akıllı telefonları, LTE veri indirme hızlarında iPhone telefonları geride bırakıyor.

Geçtiğimiz nisan ayından haziran ayına kadar dünya genelinde 72 farklı ülkede 23 milyondan fazla akıllı telefonu analiz eden OpenSignal, Samsung telefonların 40 ülkede daha hızlı indirmeye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

BİRÇOK ÜLKEDE SAMSUNG ÖNDE

ABD’de yapılan testlerde Samsung kullanıcılarının iPhone kullanıcılarından 8.2 Mbps daha hızlı veri indirdikleri gözlemlendi. Şirketin Hindistan’da yaptığı testlerde ise yine ilk sırayı alan Samsung, ikinci sıradaki Huawei’den 0.6 Mbps daha hızlı veri indirdi. iPhone ise Hindistan’da Samsung ve Huawei’nin ardından üçüncü sırada kendine yer buldu.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Türkiye’de ise Huawei kullanıcılarının yaklaşık 1 Mbps farkla Samsung’dan daha hızlı veri indirdiğini görüyoruz. iPhone ise yine üçüncü sırada kendine yer bulunuyor.

Brezilya, Tayvan ve Kosta Rika gibi ülkelerde iPhone en yüksek veri indirme hızına ulaşırken, genele baktığımızda iPhone çoğu ülkede Samsung’un gerisinde kalıyor.

Ancak şunu söylemeliyiz ki veri indirme hızını etkileyen başka faktörler de bulunuyor. Örneğin daha fazla frekans bandına bağlanma yeteneği, aynı anda birden fazla radyo bandına bağlanma yeteneği, birden fazla antenin kullanımı ve modem markası da indirme hızını etkileyen ana faktörler arasında bulunuyor.