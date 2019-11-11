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Kuzenini arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürdü

Kastamonu’da arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu öldüren şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

İHA | 11.11.2019 - 10:45..
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde amca çocukları olan Hikmet G. ile Hüseyin Gür arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Hikmet G., yanında bulundurduğu silahla Hüseyin Gür’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hüseyin Gür, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzenini arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Hikmet G.’yi gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hüseyin Gür’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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