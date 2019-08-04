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Arazi yüzünden kavga ettiği eniştesini öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İHA | 04.08.2019 - 13:51..
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Almanya’da yaşayan ve tatil için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen A.B. (72) ile 69 yaşındaki eniştesi İ.D., arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından evine giden A.B., evden aldığı av tüfeği ile eniştesine ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, olay yerine geldiklerinde İ.D.’yi kanlar içerisinde buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kafasından vurulan İ.D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı A.B., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İ.D.’nin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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