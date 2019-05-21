Arazi yüzünden kayınpederini bıçakladı

Soma ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde sıra Batman'a geldi. Çekilen kurayla 600 hak sahibi belli oldu.

Eskişehir'deki evinde silahla rehin alındıktan sonra darbedilen Cemalettin Sarar, hırsızların evin yerini bildiğini belirterek, evde 30 köpeğin ve 7 güvenliğin olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili konuşan Ersun Yanal, "Hangi takımın şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor" dedi.

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Fatih Ürek bir şarkı için 300 bin TL ödedi

Fatih Ürek, yeni şarkısı için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'na 300 bin TL ödedi.