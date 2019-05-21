Arazi yüzünden kayınpederini bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılca köyünde İlknur Ş. ile kayınpederi Cevat Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Tartışma sırasında İlknur Ş., mutfaktan kaptığı bıçakla kayınpederine saldırıp, göğsünden bıçakladı. Cevat Ş., kanlar içinde yere yığılırken, diğer aile bireyleri sağlık ekiplerine haber verdi. Cevat Ş., gelen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Cevat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN GAZETECİLERE GÖZDAĞI
Gözaltına alınan İlknur Ş. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlknur Ş.'nin yanında bulunan bir kişi ise sevk sırasında görüntü almaya çalışan gazetecilere, "Çekmeyin, yanlış yaparsınız." diyerek tehditlerde bulundu.