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Arbab Khizer Hayat, 100 kiloluk kadınla evlenmek istiyor

‘Pakistanlı Hulk’ olarak anılan 444 kiloluk Arbab Khizer Hayat, ‘boyu boyuna’ bir eş aradığını duyurdu. Hayat, “Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim" dedi.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 16:24..
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Devasa görüntüsüyle çizgi roman kahramanı Hulk’a benzetilen 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat, ailesinin evlilik ısrarları sonucu kendisine uygun bir eş arayışına girdiğini söyledi.

Pakistanlı Hayat, pek çok müstakbel gelin adayını kendi fiziksel özelliklerine uymadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini dile getirdi.

Arbab Khizer Hayat, 100 kiloluk kadınla evlenmek istiyor

"HEPSİ CILIZDI"

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Hayat, “Ağır sıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların hepsi fazlasıyla cılızdı.” ifadelerini kullandı.

"100 KİLO OLMALI"

Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, “En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92’den uzun olması gerekiyor. Birlikte iyi görünelim.” dedi.

Arbab Khizer Hayat, 100 kiloluk kadınla evlenmek istiyor

Hayat, bu kriterlere uymadığı gerekçesiyle 200-300 kadını reddettiğini de aktardı.

1.97 BOYUNDA, 444 KİLO AĞIRLIĞINDA

Pakistan'ın kuzeyindeki Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 santimetre boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Ününü ve devasa vücudunu çeşitli gösterileri sergilemek için kullanan Hayat; elleriyle arabaları havaya kaldırıyor, tek bir iple traktörleri, otobüsleri çekiyor.

Arbab Khizer Hayat, 100 kiloluk kadınla evlenmek istiyor

GÜNDE 4 TAVUK, 3 KİLO ET YİYOR

Görünümünü korumak için bir hayli çaba sarf eden Hayat, bir günde tam dört tavuk, 36 yumurta ve üç kilo et yiyor, ayrıca beş litre süt içiyor. Pakistanlı Hulk, ABD’de profesyonel güreşçilerin yarıştığı WWE’ye katılmayı hedefliyor.

Arbab Khizer Hayat, 100 kiloluk kadınla evlenmek istiyor

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