taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61675
Euro
6.3175
Altın
1290.425
Borsa
94441.1
Gram Altın
233.058

Arda Turan ile Buket Aydın'ın linç muhabbeti

Arda Turan'ı konuk eden Buket Aydın, linç yeme konusunda ünlü futbolcuyu en iyi kendisinin anlayabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 21:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Arda Turan ile Buket Aydın'ın linç muhabbeti

CNN Türk'te yayınlanan 40 programının konuğu Arda Turan'dı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana'yı kazanacağız" sözlerine gülen ve seçim akşamı gündem olan Buket Aydın, Arda Turan'la linç konusunda karşılıklı gülüştü.

"SİZİ ANLAYABİLECEK İSİMLERDEN BİR TANESİYİM"

Kendi hakkına söylenenler için; "Algı oluşturmaya çalışanlar oluyor. Seçimden çıktık. Siz de bir sürü eleştiri alıyorsunuzdur." diyen Turan'a Buket Aydın,"Linç deyince sizi anlayabilecek isimlerden bir tanesiyim." diye cevap verdi.

Arda Turan ile Buket Aydın'ın linç muhabbeti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK Başkanı: İtirazlar değerlendiriliyor

YSK Başkanı: İtirazlar değerlendiriliyor

796
İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son rakamlar

İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son rakamlar

279
Binali Yıldırım kameralar karşısında

Binali Yıldırım kameralar karşısında

735
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı

1562
Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor

207
Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

347
İBB binasına İmamoğlu pankartı asıldı

İBB binasına İmamoğlu pankartı asıldı

484
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir