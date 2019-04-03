CNN Türk'te yayınlanan 40 programının konuğu Arda Turan'dı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana'yı kazanacağız" sözlerine gülen ve seçim akşamı gündem olan Buket Aydın, Arda Turan'la linç konusunda karşılıklı gülüştü.

"SİZİ ANLAYABİLECEK İSİMLERDEN BİR TANESİYİM"

Kendi hakkına söylenenler için; "Algı oluşturmaya çalışanlar oluyor. Seçimden çıktık. Siz de bir sürü eleştiri alıyorsunuzdur." diyen Turan'a Buket Aydın,"Linç deyince sizi anlayabilecek isimlerden bir tanesiyim." diye cevap verdi.

Arda Turan ile Buket Aydın'ın linç muhabbeti VİDEO