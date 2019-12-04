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Arda Turan: Nice senelere benim dünyalar güzeli eşim

Futbolcu Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden eşi Aslıhan Doğan için güzel bir yazı yazdı.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 09:54..
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İkinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan, eşinin yeni yaşını, duygusal bir yazıyla kutladı.

"LALİPLİ'NİN ANNESİ"

Ünlü futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğrafının altına; "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın... Aşkın, sevginin, sadakatin, dürüstlüğün simgesisin... İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar...

Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım....

Evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim... Seni seviyorum...En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız... Laliplinin annesi..." yazdı.

Arda Turan: Nice senelere benim dünyalar güzeli eşim

Arda Turan'ın paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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