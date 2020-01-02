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Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bir oğlu daha olacak

Ünlü futbolcu, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşayacak.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 12:37..
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Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu.

Çift, 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bir oğlu daha olacak

İKİNCİ ÇOCUK DA ERKEK

Aslıhan Turan, iki buçuk aylık hamile. Tv8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak’ın haberine göre, Arda-Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Hamza Arda adında bir oğlu olan çiftin, ikinci çocuğu da erkek olacak.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bir oğlu daha olacak

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Mutlu haberi aile ve yakın dostlarıyla paylaşan çiftin, hazırlıklara şimdiden başladığı öğrenildi.

"ARDA İLE AKLIMIZI YİTİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok." demişti.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bir oğlu daha olacak

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