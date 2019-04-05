Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

ARDAHAN'A YAZ GELMİYOR

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırınca kent beyaza büründü. Özellikle şehir dışında kar yağışının etkisini iyice hissettirmesi nedeniyle önlemlerini artıran karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Gece boyunca aralıklarla yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde kısa sürede etkisini kaybetti.

DOĞUDA BU HAFTA DA KAR VAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.



