taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61425
Euro
6.30835
Altın
1290.165
Borsa
98977.28
Gram Altın
232.72

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yağış hala devam ediyor.

İHA | 05.04.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Ardahan’da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

ARDAHAN'A YAZ GELMİYOR

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırınca kent beyaza büründü. Özellikle şehir dışında kar yağışının etkisini iyice hissettirmesi nedeniyle önlemlerini artıran karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Gece boyunca aralıklarla yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde kısa sürede etkisini kaybetti.

Ardahan’a lapa lapa kar yağıyor

DOĞUDA BU HAFTA DA KAR VAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

59
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

198
Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

62
Camilere saldıran terörist hakim karşısında

Camilere saldıran terörist hakim karşısında

54
Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

48
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

323
Sadi Güven: İtirazlar hakkında açıklama yapmayacağım

Sadi Güven: İtirazlar hakkında açıklama yapmayacağım

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir