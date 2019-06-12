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Ardahan'da 50 haneli köye heyelan riski nedeniyle tahliye

Posof ilçesine bağlı 50 haneli Savaşır köyü, heyelan riski tespit edilmesi üzerine tahliye edildi.

AA | 12.06.2019 - 04:53..
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Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, 90 kişinin yaşadığı 50 haneli Savaşır köyündeki arazilerde oluşan yarıklarla heyelan riski tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu risk köyün tamamı mı yoksa bir kısmı için mi var onu uzman arkadaşlar tespit edecek. Özellikle gece kimseyi köyde bırakmıyoruz. Teknik ekip inceleme yaptıktan sonra durum netleşecek. Şu an vatandaşımızın çoğu yaylada, diğerlerini ise ilçemizde misafir ediyoruz."

Ardahan'da 50 haneli köye heyelan riski nedeniyle tahliye


14 EVDE HASAR TESPİT EDİLDİ

Teknik çalışmanın ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Yılmaz, heyelanın yanı sıra hasarlı ev tespit ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, "Bugün uzman ekiplerle birlikte yaptığımız çalışmalarda 2 kesin hasarlı ev tespit ettik. Söz konusu evleri bu nedenle boşalttık. 12 evimizde de küçük çaplı hasarlar mevcut. Onlarla ilgili de çalışma yarın sürecek." dedi.

Ardahan'da 50 haneli köye heyelan riski nedeniyle tahliye

Ardahan'da 50 haneli köye heyelan riski nedeniyle tahliye

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