taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Ardahan'da akarsu ve göller dondu

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da Kura Nehri, Aktaş Gölü ile birlikte tüm akarsu ve göller kısmen dondu.

İHA | 15.12.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hava sıcaklığının, gece sıfırın altında 21 derecelere kadar indiği Ardahan'da, Kura Nehri'nden sonra Çıldır Gölü’nün kıyı kesimleri donarken, Aktaş Gölü tamamen dondu.

GECE SAATLERİNDE -21 DERECEYİ GÖRDÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin en soğuk ili olan Ardahan'da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu yıl soğukların geçen yıla oranla yaklaşık 15 gün geç etkili olmaya başladığını belirterek, göllerin bu nedenle geç donmaya başladığını söyledi.

Ardahan'da akarsu ve göller dondu

ÖRDEKLER DONAN GÖLDE KEYİF YAPTI

Çıldır ilçesinde donan Aktaş Gölü'nde yüzmeye çalışan ördekler, güzel görüntüler oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilerken, yaban hayatını da etkiledi. Büyük bölümü buzla kaplanan gölde, suyun keyfini çıkaran yaban ördekleri, görenlerin ilgisini çekti.

Ardahan'da akarsu ve göller dondu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

61
Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

31
HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

187
Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

30
Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

49
NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

65
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir