Ardahan'da akarsu ve göller dondu

Hava sıcaklığının, gece sıfırın altında 21 derecelere kadar indiği Ardahan'da, Kura Nehri'nden sonra Çıldır Gölü’nün kıyı kesimleri donarken, Aktaş Gölü tamamen dondu.

GECE SAATLERİNDE -21 DERECEYİ GÖRDÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin en soğuk ili olan Ardahan'da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu yıl soğukların geçen yıla oranla yaklaşık 15 gün geç etkili olmaya başladığını belirterek, göllerin bu nedenle geç donmaya başladığını söyledi.

ÖRDEKLER DONAN GÖLDE KEYİF YAPTI

Çıldır ilçesinde donan Aktaş Gölü'nde yüzmeye çalışan ördekler, güzel görüntüler oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilerken, yaban hayatını da etkiledi. Büyük bölümü buzla kaplanan gölde, suyun keyfini çıkaran yaban ördekleri, görenlerin ilgisini çekti.