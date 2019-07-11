Ardahan'da bir kişi ayı saldırısında yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Okçu köyü yaylasında hayvan otlatan Çetin Küpeli (38) bir ayının saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Küpeli, kendisine ait köpeklerin ayıya saldırması sayesinde kurtuldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küpeli'nin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Göle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.

Küpeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gün, "Bu tür saldırılar daha önce de olmuştu. Daha dikkatli ve tedbirli olmak gerek." dedi.