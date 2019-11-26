Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde besicilik yapan Mehmet Karakaş, ahırındaki montofon ırkı 8 büyükbaş hayvanının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Kars'ın Susuz ilçesinde olduğunu belirledi.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 8 büyükbaş hayvanı ilçenin Kırçiçeği köyü merasında buldu. Büyükbaş hayvanlar Ardahan'a getirilerek, Karakaş'a teslim edildi. Karakaş, hayvanlarının bulunmasında yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
HIRSIZLAR ARANIYOR
Jandarmanın, hırsızlık olayına karışanları yakalamak için yürüttüğü çalışma sürüyor.