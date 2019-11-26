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Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Jandarma ekipleri, montofon ırkı 8 büyükbaş sahibine teslim ederken, hırsızların da peşine düştü.

AA | 26.11.2019 - 10:39..
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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde besicilik yapan Mehmet Karakaş, ahırındaki montofon ırkı 8 büyükbaş hayvanının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Kars'ın Susuz ilçesinde olduğunu belirledi.

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 8 büyükbaş hayvanı ilçenin Kırçiçeği köyü merasında buldu. Büyükbaş hayvanlar Ardahan'a getirilerek, Karakaş'a teslim edildi. Karakaş, hayvanlarının bulunmasında yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Jandarmanın, hırsızlık olayına karışanları yakalamak için yürüttüğü çalışma sürüyor.

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