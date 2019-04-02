Ardahan'da CHP kazandı

Ardahan’da 2014 yılında gerçekleştirilen seçimde kullanılan oyların yüzde 34.26’sını alan AK Parti adayı Faruk Köksoy belediye başkanı olurken, yüzde 33.57’lik oy oranıyla CHP ikinci olmuştu. AK Parti’nin 2, CHP’nin 2 ilçe kazandığı seçimler sonunda DSP de bir ilçenin belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ardahan’da seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 25 yıl aradan sonra CHP belediye başkanlığını kazandı.

HER YIL ORTAYA ÇIKIYOR

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ'da her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz arasında Atatürk silueti ortaya çıkıyor. Bölgede yerel yönetimi ele geçiren CHP'liler, bu yıl çıkacak silüeti beklemeye koyuldu. Gölgenin çıkmasıyla bölgeye çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.