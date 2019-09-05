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Ardahan'da dolu yağdı

Etkili olan dolu yağışı nedeniyle kentin büyük bir kesimi, beyaz bir örtüyle kaplandı.

DHA | 05.09.2019 - 17:36..
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Ardahan'da öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı.

DOLU YAĞIŞI YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan dolu, kentin beyaza bürünmesine neden oldu.

Ardahan'da dolu yağdı

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sokaktakilerin hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğündeki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı.

Ardahan'da dolu yağdı

BAHÇELER VE EKİLİ ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu, bahçelere ve ekili arazilere de zarar verdi. Kent sakinlerinin birçoğu, eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi.

Ardahan'da dolu yağdı

Ardahan'da dolu yağdı

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