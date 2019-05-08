Ardahan'da Elektrik direği taksinin üzerine devrildi

Kongre Caddesi üzerinde buluna Belediye Taksi Durağı yanındaki elektrik direği, durak önündeki ticari taksinin üzerine devrildi. Aracın tavan bölümü üzerine düşen direk hasara neden oldu.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Ölüm ve yaralanmaya neden olmayan olay nedeniyle trafik bir süre aksadı. Ticari taksi sahibi Ömür Gündüzhev, ''Burası mevcut taksi durağı, aydınlatma direğinin betonunun iyi olmamasından dolayı direk düştü ve ticari aracımıza zarar verdi. Zarar büyük, ARAS EDAŞ yetkilileri ile daha görüşmedik. İnşallah zararımızı karşılarlar." dedi.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Görevlilerin akımı kesip, devrilen elektrik direğini arabanın üzerinden kaldırmasıyla trafik normal seyrine döndü.