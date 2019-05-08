taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1908
Euro
6.9289
Altın
1280.44
Borsa
90272.19
Gram Altın
255.04

Ardahan'da Elektrik direği taksinin üzerine devrildi

Ardahan'da taksi durağının hemen önünde bulunan elektrik direği, ticarin aracın üzerine düştü.

İHA | 08.05.2019 - 19:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kongre Caddesi üzerinde buluna Belediye Taksi Durağı yanındaki elektrik direği, durak önündeki ticari taksinin üzerine devrildi. Aracın tavan bölümü üzerine düşen direk hasara neden oldu.

Ardahan'da Elektrik direği taksinin üzerine devrildi

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Ölüm ve yaralanmaya neden olmayan olay nedeniyle trafik bir süre aksadı. Ticari taksi sahibi Ömür Gündüzhev, ''Burası mevcut taksi durağı, aydınlatma direğinin betonunun iyi olmamasından dolayı direk düştü ve ticari aracımıza zarar verdi. Zarar büyük, ARAS EDAŞ yetkilileri ile daha görüşmedik. İnşallah zararımızı karşılarlar." dedi.

Ardahan'da Elektrik direği taksinin üzerine devrildi

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Görevlilerin akımı kesip, devrilen elektrik direğini arabanın üzerinden kaldırmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

567
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

487
Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihale düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihale düzenledi

407
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

411
Ekrem İmamoğlu reytinglerde milli maçları geçti

Ekrem İmamoğlu reytinglerde milli maçları geçti

637
13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu

13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu

568
Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

329
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir