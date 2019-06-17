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Ardahan'da eşini döven kocaya kitap okuma cezası

Eşini döven bir şahsa "Kur'an'da Evlilik Psikolojisi" kitabını okuma tedbiri hükmedildi.

İHA | 17.06.2019 - 17:23..
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Ardahan'da eşini darp eden N.Ç. isimli bir şahıs yakalanarak, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

KİTAP OKUMA CEZASI

İfadesi alınarak adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen N.Ç. hakkında Ardahan Sulh Ceza Hakimliği 'eşe karşı basit kasten yaralama' suçundan kitap okuma tedbirine hükmetti.

ÖZETLERİNİ ANLATACAK

Evlilik Okulu (Evlilikte kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri) ile Kur'an'da Evlilik Psikolojisi kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini anlatacak ve bu şekilde adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirecek.

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