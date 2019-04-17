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Ardahan'da kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

Bahar ayında yoğun kar yağışı görünen Ardahan'da, tipi ve buzlanma yüzünden birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 19:45..
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Ardahan'da gün boyunca etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Akşam saatlerine doğru havanın da soğumasıyla yüksek kesimlerde oluşan buzlanma ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Buzlanma ve yoğun tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda birçok sürücü ve vatandaş, araçların ilerleyememesi yüzünden yolda kaldı. Bazı araçlar da kayarak yoldan çıktı.

Ardahan'da kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

SÜRÜCELER UYARILDI

Sürücülerin bir kısmı yolda ilerleyemedikleri için geri dönmek zorunda kalırken, ilerlemek isteyenler de araçlarına zincir takıp güçlükle yollarına devam edebildi.

Ardahan'da kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

Vatandaşlardan Nejdet Bilgin, baharda adeta kara kışı yaşadıklarını belirterek, "Bu mevsimde bu havaya şaşırdık. Şu an Artvin'in Şavşat ilçesine gitmeye çalıştık, ancak gidemedik. Geri dönmek zorunda kaldık. Bu bölgedeki tünel yapımı çalışmalarının hızlanması lazım." dedi.

Ardahan'da kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

Karayolları ekipleri de ulaşımın normale dönmesi ve vatandaşlara yardımcı olmak için söz konusu yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yetkililer buzlanmanın ilerleyen saatlerde artacağına işaret ederek, sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ardahan'da kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

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