taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Ardahan'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Posof ilçesinde, yoldaki köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarptı.

İHA | 14.12.2019 - 16:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ardahan’ın Posof Atatürk Caddesi’nde seyreden Sinan Deniz Ayılmaz yönetimindeki 75 AAB plakalı otomobil yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarptı.

TÜM MASRAFLARI KARŞILAYACAĞINI SÖYLEDİ

Park halindeki 75 AV 864 plakalı araca çarparak durabilen sürücü Sinan Deniz Özyılmaz’ın çarptığı aracın sahibi Halil İbrahim Ataman’dan özür diledi. Kazazede sürücü köpeğe çarpmamak için park halindeki otomobile çarptığını ve çarptığı aracın tüm masraflarını karşılayacağını belirtti.

Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı -1

Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı -2

Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

464
Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

1089
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

121
Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

583
CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

557
Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

98
HDP'li vekilden ilçe başkanına teröriste yardım talimatı

HDP'li vekilden ilçe başkanına teröriste yardım talimatı

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir