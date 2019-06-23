taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Ardahan'da kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yüzünden bazı evleri bu bastı, tarım arazileri zarar gördü.

İHA | 23.06.2019 - 22:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mevsim koşulları nedeniyle Karadeniz'de şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Özellikle Ardahan'da yaşanan şiddetli yağış ve dolu ağır hasarlara yol açtı.

HASAR MEYDANA GELDİ

İl genelinde bugün öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı. Özellikle dolu yağışının etkili olduğu Göle ilçesi Kayaaltı köyünde, köy içinden geçen derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Ardahan'da kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı

Taşkın yüzünden 6 evin zarar gördüğü söz konusu köydeki tarım arazileri ve yollarda da hasar oluştu. Vatandaş evlerin içine kadar giren dolu ve yağmur sularından dolayı temizlik çalışması yaparken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de köyde inceleme başlattı.

Kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı VİDEO

Kayaaltı Köyü Muhtarı Sinan Arslan, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "Görüldüğü gibi, yollarımız ve evlerimiz zarar gördü. Bazı evlerin içine kadar dolu yağdı. Arazilerimiz zarar gördü. Birçok vatandaşımız mağdur durumda." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin sonuçları

İBB Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin sonuçları

796
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

287
Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim

Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim

737
Abdullah Gül oyunu kullandı

Abdullah Gül oyunu kullandı

319
Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklaması

871
İBB seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu

İBB seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu

593
AK Parti'nin elindeki seçim sonucu

AK Parti'nin elindeki seçim sonucu

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir