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Ardahan'da yoğun kar altında drift yaptı

Son iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da iki sürücünün kar altında yaptığı drift, ilgiyle izlendi.

AA | 09.02.2020 - 11:27..
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Ardahan genelinde olduğu gibi Çıldır'da da kar ve tipi etkisini artırdı.

Çıldır Gölü kıyısındaki Sosyal Tesisler mevkisine gelen iki sürücünün drift yapmasını, çevredekiler ilgiyle izledi.

DRİFT YAPMAK İÇİN GELİYORLAR

Drift yapan sürücüleri izleyen vatandaşlardan Selçuk Kara, yoğun kar yağışı nedeniyle drift yapmak isteyenlerin bölgeye geldiğini söyledi.

Ardahan'da yoğun kar altında drift yaptı ViDEO

"HEM DÜZLÜK ALAN HEM DE GENİŞ"

Kara, "Çıldır Gölü'nün donmasıyla birçok insan bu bölgeye geliyor. Bugün de kar yoğunlaştı. Drift yapmak isteyenler Sosyal Tesisler mevkisine geldi. Burası hem düzlük alan, hem geniş. Yoğun kar altında yapılan drift çok güzel görüntüler oluşturdu." dedi.

Ardahan'da yoğun kar altında drift yaptı

Ardahan'da yoğun kar altında drift yaptı

Ardahan'da yoğun kar altında drift yaptı

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