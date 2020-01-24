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Ardahan'dan içinizi üşütecek kar manzaraları

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

AA | 24.01.2020 - 19:11..
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Doğu Anadolu şehirlerini etkisi altına alan kış her geçen gün şiddetini artırıyor.

O şehirlerden biri de Ardahan. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun tipi, diğer şehirlerde olduğu gibi hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeden kameralara yansıyan görüntüler insanın içini üşütecek cinsten.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı VİDEO

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA KADAR DÜŞÜYOR

Özellikler yüksek kesimlerden geçen, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Ardahan'dan Artvin'e gitmeye çalışan Ardahan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğünü belirerek, "Yoğun bir tipi ile karşılaştık. Önümüzü göremeyecek kadar yoğunlaştı tipi. Bu nedenle geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü risk." dedi.

Karayolları, tipinin gece etkisini artırmasi beklendiğinden dolayı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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