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Ardahanlı kodcu çocuklar Çin’de ilk 10 arasına girdi

2018 MakeX Türkiye Şampiyonasında takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, Çin’de gerçekleşen uluslararası yarışmada 350 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:06..
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Ardahanlı kodcu çocuklar Çin’de ilk 10 arasına girdi

İstanbul’da mayıs ayında yapılan robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere gittikleri Çin’de ilk 10’a girdiler.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER

Robotlarla, mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan "Mavi Gezegen" adlı proje ile Türkiye birincisi olan 23 Şubat Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik grup, uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Ardahanlı kodcu çocuklar Çin’de ilk 10 arasına girdi

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Çin’de 7 Aralık Cuma günü başlayan yarışmaya, 16 ülkeden 350 takım katıldı. "Mavi Gezegen" projesi, yarışmada ilk 10’a girme başarısı gösterdi.

Ardahanlı kodcu çocuklar Çin’de ilk 10 arasına girdi

BAKANDAN TEBRİK

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, dereceyle dönen öğrencileri sosyal medya hesabından tebrik etti.

Ardahanlı kodcu çocuklar Çin’de ilk 10 arasına girdi

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