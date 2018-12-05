Ardahanlı öğrenciler Çin'de Türkiye için yarışacak

Mavi Dünya adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi, Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ SEÇİLDİLER

Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) tarafından 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları Robothan projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Kars'tan İstanbul'a gelerek, Atatürk Havalimanı'nda AREV yetkileri tarafından Çin'e uğurlandı.

İYİ BİR DERECEYLE DÖNMEK İSTİYORLAR

İngilizce öğretmeni Ahmet Sait Aktan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Samet Arslan'ın eşliğinde, Çin'e hareket eden öğrenciler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada heyecanlı olduklarını ve en iyi dereceyi almak için yarışacaklarını söylediler.

"ÇİN'DEKİ YARIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çok zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Ayşenur Uslu, "Atölyemiz diğer şehirlerden geç sürede açıldı. Buna rağmen öğretmenlerimizin bize verdiği eğitimle çalıştık. İstanbul'daki yarışmada başarı elde ettik. Şimdi Çin'deki yarışmaya yoğunlaştık. Ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz düşünüyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÇOK ZOR OLDU"

Hayriye Tuana Açıkyıldız ise , "Bu robot uzun bir çalışma aşamasından geçerek hazırlandı. Türkiye birinciliği bizim için çok zor oldu. Çin'deki yarışmaya çok başvuru geldiği için iki arkadaşımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Robotumuzun görevlerini daha işlevsel yapabilmesi için çalıştık. Robotun görevi 'mavi dünya' adlı konuya uygun hareketleri yapması" diye konuştu.





ÖĞRENCİLERİYLE GURUR DUYUYOR

Öğretmenlerden Samet Arslan, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. AREV Başkanı İlter Avşar ise, böyle bir projeye katkı sundukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.